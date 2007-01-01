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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключили воду

Ремонтные работы проходят во вторник, 14 января.
Дмитрий Ивьев
09:02 сегодня
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С 9:00 нет воды в Плетеневке и Резвани, рассказали в городской управе.

Вернуть водоснабжение обещают к 11:00.

В зону отключения попали школа искусств, школа №37 и детсад №86.

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