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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге многодетные семьи с 26 декабря сидят без воды

Авария произошла на улице Крымской в деревне Груздово.
Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
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- Живем как в 19 веке! – пожаловалась в соцсетях местная жительница. - Снега нет его топить! Мы рожаем будущее для страны! А что они видят? Ни помыться, ни погулять - дорог и площадок нет! Когда решится этот вопрос по водоснабжению?

По ее словам, последний подвоз был 5 января и их семье налили 500 литров. Однако 9 января машина с водой не смогла подъехать по грязи.

- Подвоз воды на улицу Крымскую в деревне Груздово был 5 января, затем - 9 января, но в этот день машина не смогла подъехать к каждому дому и застряла, - прокомментировали ситуацию в городской управе. - Машину с повреждениями эвакуировали из Груздово вчера. Воду планируем привезти в понедельник.

Когда в Груздово вернут нормальное водоснабжение, пока не уточняется.

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