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Недвижимость и ЖКХ

Кондрово вернул свои трубы

Магистральные тепловые сети города находились в частной собственности после банкротства в 2017 году муниципального предприятия, сообщили 10 января в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:58 сегодня
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Участок трубы в восемь километров обеспечивал теплом более 2000 человек, однако должным образом не обслуживался.

При этом трубу купили за 291 тысячу рублей при рыночной оценке в 39 миллионов.

После иска прокуратуры суд признал сделки недействительными. Сети вернули в муниципальную собственность.

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