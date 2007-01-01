Кондрово вернул свои трубы

Магистральные тепловые сети города находились в частной собственности после банкротства в 2017 году муниципального предприятия, сообщили 10 января в прокуратуре Калужской области.

Участок трубы в восемь километров обеспечивал теплом более 2000 человек, однако должным образом не обслуживался.

При этом трубу купили за 291 тысячу рублей при рыночной оценке в 39 миллионов.

После иска прокуратуры суд признал сделки недействительными. Сети вернули в муниципальную собственность.