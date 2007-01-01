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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат воду в Резвани и Плетеневке

Ремонтные работы на станции водоочистки пройдут во вторник, 14 января, сообщили в водоканале.
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
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Холодной воды не будет с 9:00 до 11:00.

В зону отключения попадут школа №37, детский сад №86 и детская школа искусств.

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