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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Ремонтные работы пройдут 14 января, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
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Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • пер. Гостинорядский, 4, 5,
  • ул. Дарвина, 8-16, 15.
  • ул. Карпова, 15, 17, 19,
  • пер. Карпова, 5, 7,
  • ул. Ленина, 100, 102.

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