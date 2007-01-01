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Недвижимость и ЖКХ

155 засоров канализации произошло в Калужской области за праздники

Дмитрий Ивьев
14:32 сегодня
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Такие данные 9 января опубликовал областной водоканал.

Также 31 раз прорывало трубы с холодной водой.

Как отметили коммунальщики, все аварийные ситуации были оперативно устранены.

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