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Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги останется без электричества

Ремонтные работы запланированы на пятницу, 10 января.
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
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Света не будет с 9:30 до 16:00, сообщили в горуправе.

Под отключение попадут Пучково, Тинино, Георгиевское, Ждамирово, ул. Советская в Турынино, микрорайон Солнцеград.

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