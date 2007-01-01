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Недвижимость и ЖКХ

В поселке Резвань организовали подвоз воды

Там сейчас проходят аварийные работы.
Софья Фирсова
10:26 сегодня
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Воду отключили на улицах Буровая и Школьная.

По данным ЕДДС, на улице Буровой около 2 дома организовали подвоз воды.

Через полтора часа подвоз воды организуют на улице Школьной. Точный адрес уточняется.

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