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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге люди остались без интернета и телефона после сноса аварийного дома

Кабель порвали в районе дома №11 на улице Труда.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Напомним, аварийное здание сносили на прошлой неделе.

На странице губернатора калужанка рассказала, что в течение недели оператор связи обещал, что кабель восстановят 27 декабря. Но к этой дате работы не выполнены.

- Дом снесли за два дня, а кабель за неделю восстановить не могут, - написала женщина. - Всё для людей.

В министерстве цифрового развития Калужской области пояснили, что оператор не смог оперативно решить вопрос из-за нехватки сотрудников и большого объема работ у ремонтных бригад. Кабель обещают восстановить в ближайшие дни.

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