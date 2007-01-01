В Калуге люди остались без интернета и телефона после сноса аварийного дома
Кабель порвали в районе дома №11 на улице Труда.
Напомним, аварийное здание сносили на прошлой неделе.
На странице губернатора калужанка рассказала, что в течение недели оператор связи обещал, что кабель восстановят 27 декабря. Но к этой дате работы не выполнены.
- Дом снесли за два дня, а кабель за неделю восстановить не могут, - написала женщина. - Всё для людей.
В министерстве цифрового развития Калужской области пояснили, что оператор не смог оперативно решить вопрос из-за нехватки сотрудников и большого объема работ у ремонтных бригад. Кабель обещают восстановить в ближайшие дни.