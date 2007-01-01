В Калуге вернули воду в пострадавшие от аварии районы

Ремонтные работы завершились днем в пятницу, 28 декабря, сообщили в городской управе.

Сейчас идет наполнение системы водой.

Напомним, утечка произошла на улице Анненки. Воды не было в деревне Анненки, Резвани, на Калуге-2 и в соседних районах.