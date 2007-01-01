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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вернули воду в пострадавшие от аварии районы

Ремонтные работы завершились днем в пятницу, 28 декабря, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:07 сегодня
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Сейчас идет наполнение системы водой.

Напомним, утечка произошла на улице Анненки. Воды не было в деревне Анненки, Резвани, на Калуге-2 и в соседних районах.

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