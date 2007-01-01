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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге опубликовали список гаражей и сараев под снос

Городская управа 27 декабря объявила о поиске владельцев этих построек.
Дмитрий Ивьев
11:27 сегодня
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На улице Социалистической ищут хозяев 10 кирпичных сараев напротив МВД.

На улице Волкова, 10 под снос может попасть металлический гараж.

Деревянную постройку также хотят убрать в деревне Заречье.

А в деревне Карачево у дома №38 и в переулке Михалевском, 11 власти ищут собственников ограждений. Кроме того, по последнему адресу хотят снести две теплицы.

В городскую управу хозяева этих объектов могут обращаться по телефону (4842) 71-36-28.

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