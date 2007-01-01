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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

В субботу, 28 декабря, света не будет в деревне Плетеневка.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
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Как сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе», это связано с плановыми работами.

Света не будет, по предварительным данным, с 13:00 до 16:00.

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