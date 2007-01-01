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Недвижимость и ЖКХ

Три улицы Калуги останутся без электричества

Света не будет в субботу, 28 декабря, из-за ремонтных работ, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 684
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Электричество отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Пухова, 27/25, 29, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Телевизионная, 26.
  • ул. Чичерина, 23.

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