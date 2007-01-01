Часть Правобережья Калуги остается без отопления

В ночь на четверг, 26 декабря, там запустили котельную, утечку на улице Генерала Попова устранили, однако до квартир тепло дошло не во всех случаях.

По информации официального сообщества Правого берега в ВК, по состоянию на 8:00 температура пока не дотягивает до нормы, но «Калугатеплосеть» обещает в течение часа ее восстановить.

В домах батареи холодные из-за завоздушивания системы. Не все управляющие компании провели нужные работы ночью. Ожидается, что утром они проведут перезапуск.

Тем временем прокуратура Калужской области открыла горячую линию по проблемам с теплом на Правобережье. Звонить можно по телефону +7 (910) 526-36-89.

Авария на теплосети произошла 25 декабря. Улицу Генерала Попова затянуло паром.