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Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске отключат горячую воду и отопление

Ремонтные работы запланированы на четверг, 26 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 278
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На подстанции не будет электричества с 12:00 до 15:00.

Из-за этого отключат отопление и горячую воду по следующим адресам:

  • ул. Шестакова, 5, 9, 16, 17, 17а, 18, 19, 21,
  • ул. 50 лет Победы, 19, 20, 21.

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