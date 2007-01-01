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Недвижимость и ЖКХ

На пяти улицах Калуги отключили электричество

Ремонтные работы проходят в среду, 25 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 646
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Света не будет до 17:00 в следующих домах:

  • ул. Карпова, 15, 17, 19,
  • пер. Гостинорядский, 4, 5,
  • пер. Карпова, 5, 7,
  • ул. Ленина, 100, 102,
  • ул. Дарвина, 8-16, 15.

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