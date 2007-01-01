В Калуге текут крыши трех многоквартирных домов

Жители рассказали о проблемах на личном приеме, который провел городской голова Дмитрий Денисов.

Люди из дома №8 на улице Дубрава сообщили, что капремонт запланирован только на 2032-2034 годы.

Сотрудники УК проведут осмотр. Локальную проблему смогут устранить, но серьезную утечку придется решать через собрание собственников.

Похожая проблема в доме №20 на улице Красная Гора. Там капремонта ждать еще пять-семь лет.

- Собственники жилых помещений должны заказать инструментальное обследование крыши у компании, которая входит в саморегулируемые организации, а также имеет право проводить инструментальное обследование, - прокомментировал Денисов. - По его результатам будет приниматься решение о переносе срока капремонта кровли на ранний срок. Также жильцам необходимо выбрать УК. Дом может взять под свою опеку МБУ «Служба жилищного обеспечения».

А на Чичерина, 18 крыша протекает из-за того, что в 2021 году владельцы квартир на последнем этаже надстроили еще один, мансардный. Он до сих пор не введен в эксплуатацию.

- Собственникам помещений мансардного этажа необходимо обратиться в суд, для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. – рассказал городской голова Калуги. - Управляющая компания не смогла найти подрядчика для ремонта такой крыши. Готовы оказать помощь жильцам - провести вместе с управляющей компанией общее собрание жильцов дома, и принять решение о проведении инструментального обследования. По его результатам будет приниматься решение о включении дома в план краткосрочного ремонта.