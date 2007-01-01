534

В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев

Коммунальщиков наказали за нарушения при обслуживании одного из домов, сообщили на днях в прокуратуре региона.

Дмитрий Ивьев 534 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники