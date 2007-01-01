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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей

Коммунальщиков наказали за нарушения при обслуживании одного из домов, сообщили на днях в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
16:30 сегодня
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Газоходы дома были забиты мусором, а кирпичная кладка начала разрушаться.

Штраф назначен по административной статье.

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