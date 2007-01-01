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Недвижимость и ЖКХ

Один из районов Людиново останется без отопления

Ремонтные работы пройдут во вторник, 24 декабря.
Дмитрий Ивьев
13:18 сегодня
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Тепла не будет в микрорайоне Сукремль, сообщили в районной администрации.

Ожидается, что работы займут около шести часов – с 9:00 до 15:00.

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