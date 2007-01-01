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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Ремонтные работы пройдут в четверг, 26 декабря, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
17:50 сегодня
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