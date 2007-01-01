Правительство объяснило рост тарифов ЖКХ в Калуге на 14,8%

Это больше, чем в большинстве районов Калужской области, где подорожание с 1 июля составит 14,1%. Жалобы на большие платы появились на странице губернатора.

- Нормально так тарифы на ЖКХ в июле 2025 года подорожают, на 14,8%. В два раза больше официальной инфляции. Подарочек к Новому году, - пишет местная жительница.

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- Для Калуги с 1 июля 2025 года максимальный рост платы за коммунальные услуги составит 14,8%, что превышает установленный Правительством РФ индекс для нашей области на 0,7 %. Данный рост платы обусловлен реализацией инвестпрограммы Калугаоблводоканала, утвержденной на 2024 - 2028 годы, которая обеспечит надежную и безаварийную работу всех систем. Максимальный рост платы коснется только жителей, присоединенных к системе самотечного водоотведения. Для всех остальных жителей г. Калуги рост платы будет ниже. Рост платы в размере 14,8 % согласован Городской Думой и ФАС России.