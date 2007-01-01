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Недвижимость и ЖКХ

Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества

Света не будет в пятницу, 20 декабря.
Дмитрий Ивьев
15:43 сегодня
0 306
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В городской управе сообщили, что это связано с ремонтными работами.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Пухова, 40, 42, 44, 46,
  • ул. Чичерина, 26, 28, 30.

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