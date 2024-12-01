В Калужской области утвердили повышение тарифов ЖКХ

Постановление губернатора Владислава Шапши опубликовано в четверг, 19 декабря.

Согласно этому документу, платежки у всех жителей региона вырастут с 1 июля 2025 года.

В большинстве муниципалитетов предельное подорожание в среднем составит 14,1%, однако есть исключения – Калуга, Обнинск и Киров. В этих городах запланированы работы по замене коммуникаций, поэтому платить жителям придется больше.

В Калуге предельное подорожание составит в среднем 14,8%. При этом тарифы на холодную воду поднимутся на 17,94%, водоотведение подорожает на 22,72%, отопление – на 11,88%, электричество – на 12,54%, газ – на 10,3%, вывоз мусора – на 12%.

Максимальный предельный индекс установлен в Кирове – 24,4%. Отопление вырастет в цене на 29,13%, горячая вода – на 26,74%.

В Обнинске среднее подорожание составит 15,2%. В наукограде платить за холодную воду придется больше на 17,32%, за горячую воду – на 16,19%, за отопление – на 16%.