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Недвижимость и ЖКХ

Новые станции водоочистки построят в Калужской области

Этот вопрос губернатор Владислав Шапша обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным на рабочей встрече в Москве 18 декабря.
Дмитрий Ивьев
15:23 сегодня
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Глава региона напомнил, что с 2025 года можно будет направлять дополнительные средства в ЖКХ за счет списания 2/3 задолженности региона по бюджетным кредитам.

- Формируем программу строительства и реконструкции станций водоочистки, очистных сооружений в населенных пунктах области, - пояснил Шапша. - С учетом обращений жителей.

За 2024 год в Калужской области заменили 37 километров тепловых сетей и 30 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

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