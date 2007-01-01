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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Света не будет во вторник, 17 декабря, с 9:00 до 17:00 на пяти улицах.
Дмитрий Ивьев
18:32 сегодня
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Это связано с проведением ремонтных работ.

В зону отключения попадут:

  • ул. Карпова, 15, 17, 19,
  • пер. Гостинорядский, 4, 5,
  • пер. Карпова, 5, 7,
  • ул. Ленина, 100, 102,
  • ул. Дарвина, 8-16, 15.

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