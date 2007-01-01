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В центре Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев

Света не будет во вторник, 17 декабря, с 9:00 до 17:00 на пяти улицах.

Дмитрий Ивьев 892 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники