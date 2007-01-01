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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили воду должникам

Люди отказывались платить, поэтому коммуникации им перекрыли.
Дмитрий Ивьев
17:02 сегодня
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Такие же меры приняты в населенных пунктах Тарусского и Козельского районов.

- Потребители, имеющие задолженность, были уведомлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - заявили в «Калугаоблводоканале». - Несмотря на проведённую заранее разъяснительную работу, некоторые граждане всё ещё отказываются платить. В таких случаях водоканал вынужден применять радикальные меры — отключать неплательщиков от системы холодного водоснабжения и водоотведения. Это вынужденная мера, поскольку другие методы не дают результатов.

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