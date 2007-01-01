-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге теплотрассу утеплили старой одеждой
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге теплотрассу утеплили старой одеждой

Фото разрытых траншей 12 декабря прислала наша читательница.
Дмитрий Ивьев
16:09 сегодня
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Снимки сделаны у дома №13 по улице Генерала Попова.

- Устроили из старых вещей братскую могилу, - жалуется калужанка. - Отмостку, которую делали за счёт жильцов дома, разрушили, подвал может промерзать при сильных мороза. И ничего не делается, со стороны ответственных лиц и владельцев коммерческих помещений.

Ситуацию нам прокомментировали в «Калугатеплосети». Там предположили, что одежду на трубу положили собственники нежилых помещений, расположенных на первом этаже дома.

- У жителей по указанному адресу квартиры с индивидуальным отоплением, - рассказали в теплосети. - А вот офисы на первом этаже получают теплоноситель от «Калугатеплосеть». И трасса находится у них на балансе. В настоящий момент заключается договор, готовится сметный расчет на проведение замены трассы нашими силами. Как только договор подпишут обе стороны, приступим к работам. Вероятно, уже на следующей неделе.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9oS1ZpYjZFbk9Ic2hhV3g2cEFhcVE9PSIsInZhbHVlIjoiVW1pTWw2SFdZMWFJZ0hjM0VqRmpDMDNzTkVUZ0g4Tm5nRWtoZ2I0WHc2d3JtQ2JNRm4xY1o3d0xxU0o3a0RIZTdCbWU4ZjhPb0NoMDJsT2RDZDYxSmNTb3UvMy9pNTh3SURwb0VaZ2VhcUF0T3F4Mk5iRDFNK1ZBOC9aMnVOMnZldUZCYXA1R0h2c1Z4T0puaExwTGJJTXFmWVdyNTlwdnNYQm16azFsYVV0YkR2UDBmeWgrc3oxTEJiV1lsb05ZeHpLVzA3bW4yVXFnK0FVaG5VVXFkdGRWb0diWEdsQ1lpSlZBSDJZSGJ3cC83WDVYdXBmMitzd1hNWmpsUGV6NDg1MWM1UUJlZzFSUG96SENndTlYdVMwNTRUUW11Y2tRYktydmZtWVBDSzRaMHdqTit6bmsxY3lHRDFnZWtKWm13bXk0TjRGelJkMDN4YTlNdkdkKzlEZm4xSzFsOVIwRUV0MWNRZGtxSS9DbnIzYTVOTlNIWlM1WU5IY3hiSTFvcDVIN0xrZlZVSjlTbmhMT2lGWWwrNFVGRXFYUURuWVR3bGdqN0lGWGVTbUVDK2dVMkdmVU5GSkRKQitqT0pYSyIsIm1hYyI6ImUxOTMzZjg1MDdlN2FkZTdkOTljNGY0MGNlNTg5ZGUwNGMzYmUxMzhiMzBjNzBjNTliNmE5ZjJhMmE3YzIwMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNSc3ZEWXYwQ0dzSGNOcjZzd0ovNXc9PSIsInZhbHVlIjoiS25welZTaHdTVCtiNE1wWXdBbGh2RE1oWUltOGdDZEczU0JxNktlc1RWK0x6ODZ0TFd0ZytGVlA5bURnN3Y1S2t0VE56ZGRyVmxEVTNRWnhjcFhKM1d2cWpCS2lEVkFKWVJjTlRJRDBYU0VuSEZGc1JyNld2UE1ob1JXNGxxK2JzQVpzMWRrNXl1bVdQU2NqZW54akNXSGJuU1REYjhUVEVBK0tpcG9TN2RtVmRGbHRhSHdsemovdk54V3QrVFhteVFqV3FaUy9vOHgyd2Qxb04wa3BsTzBSdTRTOXE2RWIvd2dFZEJ4bEZsZC8zZm9IaWM4bTE3Uk9MU3BSRTFNRGRDMGUrSnpIYXNqTXBCYXBmQUs1YTRTejQ3ak1qOTI0NUhPTzVZS0Y2UXJZc0V1dGwvN2F5VkVSRnpxZ3hzelRsZ05iM1BFbWczU01pNm1Zc0JUV3VxZ0tRY21ZZExsZlBFRXZhTGcxSEFZeWNBT2V2NFB0ckFtYmt2UmNjenlZc2h1bkU2N3V4SVRUUUlwc1Y3RUs3M1pmVXdUUWhtYlVRZXFZRlNNcGpaZnNpUkRheWpGL0tzRzZVRGhNSEF4dnBGeWNNMVdNWDZpK05kVnoxZ3JaaGxzVHFNU2VIWjhGK1JYZmVaY1FwaVhvcUNQMmVIUE9kVE80dC96Mk53TmVaODBzejByMlpTRDI1SEQyTXdYcmY2S2lPbGhXTG5tR0ZyWEFSTG9ScUhLV3BUaEFsM3RIcTBnZloydmRDSFF2cnhuTU9seURBYzNYNTAvWk9hT1E2V0RUdmZCd2pralZDZ0c5UTJjSzlvemJkSWxlMEg5L2ZISGg4S3U2ZEc4UiIsIm1hYyI6IjVmMjRhOTZkYzY3MWRiNGRhOGJkNzNjZjI4YTA5YjE1ODVjOWYxNzkwN2I3ZjFmNzJiZGYyOTJiMTllMGU5ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+