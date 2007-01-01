В Калуге теплотрассу утеплили старой одеждой

Фото разрытых траншей 12 декабря прислала наша читательница.

Снимки сделаны у дома №13 по улице Генерала Попова.

- Устроили из старых вещей братскую могилу, - жалуется калужанка. - Отмостку, которую делали за счёт жильцов дома, разрушили, подвал может промерзать при сильных мороза. И ничего не делается, со стороны ответственных лиц и владельцев коммерческих помещений.

Ситуацию нам прокомментировали в «Калугатеплосети». Там предположили, что одежду на трубу положили собственники нежилых помещений, расположенных на первом этаже дома.

- У жителей по указанному адресу квартиры с индивидуальным отоплением, - рассказали в теплосети. - А вот офисы на первом этаже получают теплоноситель от «Калугатеплосеть». И трасса находится у них на балансе. В настоящий момент заключается договор, готовится сметный расчет на проведение замены трассы нашими силами. Как только договор подпишут обе стороны, приступим к работам. Вероятно, уже на следующей неделе.