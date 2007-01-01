В Людиново тарифы ЖКХ вырастут на 14,1%

В Калужской области местные депутаты продолжают согласовывать проект постановления губернатора о росте тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года.

Ранее эту процедуру провели в Калуге и Обнинске. А 9 декабря документ согласовали депутаты в Людиново, сообщил глава города Игорь Синицын.

Он раскрыл некоторые детали постановления губернатора, которое пока не опубликовано.

В среднем для всех муниципалитетов подорожание составит 14,1%.

При этом есть исключения - в Калуге коммуналка подорожает на 14,8%, в Обнинске - на 15,2%, в Кирове – на 24.4%.

- Индекс не означает, что на его величину подорожают все коммунальные услуги, - рассказал Синицын. - К примеру, при индексе 14,1% плата за электроэнергию может вырасти на 15%, за отопление – на 3%, за газ — на 20%, ГВС - 14%, ХВС и водоотведение по 15%. Тогда средний процент роста будет 13,7% — в пределах индекса. То есть ограничение применяют только к совокупному платежу за коммуналку. Рост зависит от того, как коммунальная компания сумеет обосновать тарифы перед региональными энергетическими комиссиями.