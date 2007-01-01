-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново тарифы ЖКХ вырастут на 14,1%
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново тарифы ЖКХ вырастут на 14,1%

В Калужской области местные депутаты продолжают согласовывать проект постановления губернатора о росте тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
0 306
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее эту процедуру провели в Калуге и Обнинске. А 9 декабря документ согласовали депутаты в Людиново, сообщил глава города Игорь Синицын.

Он раскрыл некоторые детали постановления губернатора, которое пока не опубликовано.

В среднем для всех муниципалитетов подорожание составит 14,1%.

При этом есть исключения - в Калуге коммуналка подорожает на 14,8%, в Обнинске - на 15,2%, в Кирове – на 24.4%.

- Индекс не означает, что на его величину подорожают все коммунальные услуги, - рассказал Синицын. - К примеру, при индексе 14,1% плата за электроэнергию может вырасти на 15%, за отопление – на 3%, за газ — на 20%, ГВС - 14%, ХВС и водоотведение по 15%. Тогда средний процент роста будет 13,7% — в пределах индекса. То есть ограничение применяют только к совокупному платежу за коммуналку. Рост зависит от того, как коммунальная компания сумеет обосновать тарифы перед региональными энергетическими комиссиями.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
75%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNieE0xOUdyWmZrNUk5TDE2WXkyN0E9PSIsInZhbHVlIjoicnNXek9IVjhSSks2WjZxNlZzZ3hzMzJtYzdkK3Fmb2ZTNzM0S1FNYnFvUkppc0NPNWdxY2I5QWdOSWlmNUdpektoMW1DdEs5UjhvU1pwUkJJbitMMTRLdnJBOWdOY3I4cXZId3BzUktqUWUzakRnV0dsTTJvZ2N1Wmc5eHIwSk9NUkNYTnBhQVkyNkNkazlTblNsMXZPMnpvanEyd0hPc28zWlJBTmdzeHZ1RzFRNVVQcDdvbEczVjNsbVE0VjZrZW8zSXdLK29SM0FLdlo1ZzNLZ3dFbTZkQkU5S0IyZVhQN2xYK2lmeHV4Qm1RSkJwcVoyNUp6R0thT3p1dXo3WER1VUVtd1FnTC91MGN3enRFNktLYUp5YjloVjhHbzM2VWl4L3YveDF0MWdVODdsajRiUTRtYW5DVTlYbUtYZjlleitlZ2ZoRHRXTUx1ajVGNXpMTTFaQnhxWmthUitleHRtamJYSXBRK3laUGlGK1dpM01mRTJyRi9sMXBPQk9vYWxiVHZzb1JyVVc4TTJGZnYyQURlSkoxNktsNHNNVW9WRUxmVjJzZTRwaWJFUnpnbkdRWTAvMHYvWkNkeno2MyIsIm1hYyI6ImY2ODc3ZTEzM2U3YjM2ZDFlMjZmMjI4Y2U5MmQ0NTY0NWVlYWE4YTA0NmRlNzE0YjRkMWY5NjM5ZDY2OGFhMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRjRWxHcmJyZHJsb295SlZ2MFdrNHc9PSIsInZhbHVlIjoiTWZuRFBUTkorWVZTNHhacS9ISGloRm1NYmVsNUxLQmNaZHdWdExBNVNyaWtmQVZCT0NHVktBNjVkcjluWGFHaDU5amRmZ1JBV1p5V3FScEgrbEoxc2J2ZTZoUlF2SWU1ZHk3NFo2diszQjFIOGFVQThEZlZ1aTBDRXJ6SG45TEFUNzNDYlRPdFRET0ZCVnUyNElMWU5SMmNCVkl3dk5HNjJ3OWRBU1AyWDh6QnZnUEwzb1czMVBVM0JoeDNVQ0JNeEpMRnBvOTRNVkZlMUtoajRxSUNHaXY0WHhvQVZEeGV0WmlMWGRocTd3eG9MT2lXMVFIUllkY2xyKzBqdThSTWk0SG9tZGNYL1VLMEZFdU5tMjFLcTRSeUFuK0FXTDVmeEptVStScC9TbEtHV1FUWWF0c20zdjQ3VVFNNkFIUENSUWpzYzM0ZUFXeXV2QWZNSkdMOVBPUHdHYWQxWGZITnp5amdVTitqdDFmQjJjYjhFN21aMVlZSC9nSTlTMDFJTnhFZHZvUlpVL1FXNTgvQ1lJSTA5VVNEQ1RqN1diK281TjNLaWhxK1NBWS9SZHhsZWJISmNoUCtTV3prS0xtVGVCRjVzL0ZEYnJtY3JJeFpna0NTUXkwN0U2eEV3UHVkUWlPUTZoSDdVV0IwU2U1c040ZFN5bGhFR2ZQWEp3SnBJMjU1OXdNSjh2VHhKdHkrYXBGQm1uMFUwMjBwbUxHWmVFcmpWN1dQNnVxaFpHRW9uekh3VTlLSUdRQjJaclNNUW5SNXdQc2dEeDI1T3o1eWprVnpJeWNPR2RYNElvd2llcm9SM1F1RjRCemtoRUNNZXlhVU5XTkhPY0lsLzVnYyIsIm1hYyI6IjQ5NGM0OWFmODU5MjM3YjNlY2JiMzBkYzM5MjlmNWIwMTBiZjdmMzAzODg5NzQ5MjBkODg4NmE3ZmE4NjVmNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+