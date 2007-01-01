В Калуге усадьбу Кожевникова собираются признать объектом культурного наследия

Сейчас организована государственная историко-культурная экспертиза, сообщили 10 декабря в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Экспертиза будет рассматривать весь комплекс зданий: главный дом, флигель и хозяйственная постройка.

Ожидается, что постройки станут объектами культурного наследия регионального значения.

- Долгое время объект находится в статусе выявленного, - пояснили в управлении.

При этом деревянные конюшни во дворе здания остаются объектами культурного наследия федерального значения.

Напомним, долгое время в здании на улице Кирова находилась станция скорой помощи. После этого усадьба пустует.

Летом в здании произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.