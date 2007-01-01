Новую водонапорную башню установили в Калужской области

Работы проведены в селе Лопатино Тарусского района.

Это одно из самых больших сельских поселений в районе.

- С каждым днем там расширяется жилая застройка посёлка для многодетных семей, - рассказали 10 декабря в водоканале. -Существующая система водоснабжения села не соответствует величине планируемой дополнительной нагрузки, производительности скважин недостаточно для потребности жителей нового поселка.

Летом пробурены две новые артезианские скважины.

Высота новой башни – 23 метра. Она рассчитана на 25 кубометров.

В 2025 году планируется построить пять километров сетей.