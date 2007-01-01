В Людиновском районе восстановили электричество по постоянной схеме

На завершение всех работ ушло две недели, сообщил 9 декабря глава администрации района Стефан Перевалов.

Напомним, циклон накрыл юго-западную часть Калужской области 23 ноября, что привело к многочисленным порывам на линиях электроснабжения.

- Старожилы аварийных бригад не могут припомнить за последние 20 лет такого объема аварий, - отметил Стефан Перевалов. - Но то, что казалось невозможным исправить, уже спустя две недели работает.

Чиновник поблагодарил работников аварийных бригад.

В Людиновском районе работали специалисты из Калуги, Сухиничей, Хвастовичей, Малоярославца, Кирова, Ижевска, Шаркана, Кеза, Увы, Юкаменского и Дебёсы.