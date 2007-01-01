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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали исторический дом

Реставрация завершилась на Ленина, 109, сообщил на днях начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Дмитрий Ивьев
16:35 сегодня
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«Дом А. Барута» был построен в конце XVIII века.

После реставрации с фасада убрали кондиционеры.

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