В Козельске теплосети военного городка возьмут на баланс муниципалитета

В пятницу, 6 декабря, вопрос подняли на личном приеме, который провел в районном центре губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Готовы взять сети на баланс муниципалитета, - рассказал глава региона. - Недавно получил письмо от минобороны о готовности рассмотреть вопрос передать объекты в безвозмездное пользование. Работаем дальше.

Сейчас часть домов в Козельске снабжает теплом министерство обороны. Однако там случаются перебои.

Шапша уверен, что этим делом должны заниматься коммунальщики.