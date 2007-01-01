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Недвижимость и ЖКХ

В Козельске теплосети военного городка возьмут на баланс муниципалитета

В пятницу, 6 декабря, вопрос подняли на личном приеме, который провел в районном центре губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
13:18 сегодня
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- Готовы взять сети на баланс муниципалитета, - рассказал глава региона. - Недавно получил письмо от минобороны о готовности рассмотреть вопрос передать объекты в безвозмездное пользование. Работаем дальше.

Сейчас часть домов в Козельске снабжает теплом министерство обороны. Однако там случаются перебои.

Шапша уверен, что этим делом должны заниматься коммунальщики.

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