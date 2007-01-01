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Недвижимость и ЖКХ

Новую котельную в Козельске начнут строить в 2025 году

Этот вопрос 6 декабря обсуждался наличном приеме, который проводит в районном центре губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
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О проблемах с теплоснабжением в школе №1 рассказала жительница города Ирина Викторовна.

Она обратилась к губернатору Калужской области от имени работников школы, учеников и их родителей.

Сейчас школа отапливается от котельной военного городка.

Новую котельную начнут возводить в 2025-м.

- Средства на эти цели в бюджете области предусмотрели, - заявил Шапша.

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