Новую котельную в Козельске начнут строить в 2025 году
Этот вопрос 6 декабря обсуждался наличном приеме, который проводит в районном центре губернатор Владислав Шапша.
О проблемах с теплоснабжением в школе №1 рассказала жительница города Ирина Викторовна.
Она обратилась к губернатору Калужской области от имени работников школы, учеников и их родителей.
Сейчас школа отапливается от котельной военного городка.
Новую котельную начнут возводить в 2025-м.
- Средства на эти цели в бюджете области предусмотрели, - заявил Шапша.