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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге фасад старинного здания начал осыпаться на тротуар

Пешеходную дорожку на улице Суворова закрыли для людей, теперь калужанам приходится выходить на проезжую часть.
Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
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Проблемы возникли на улице Суворова. Там ленточками огородили тротуар у дома №117, который является объектом культурного наследия федерального значения.

- Люди должны идти по проезжей части, - пожаловалась в соцсетях местная жительница. - Уберите парковку с этого места тогда, чтобы безопасно ходить. Взрослому опасно, а с детьми вдвойне.

В управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что содержать здание должен собственник. По решению суда он обязан это сделать до 2026 года.

- Ленты натянуты собственником здания, для безопасности пешеходов, в связи с обрушающейся отделкой фасада здания, - пояснили в управлении.

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