В Калуге фасад старинного здания начал осыпаться на тротуар
Пешеходную дорожку на улице Суворова закрыли для людей, теперь калужанам приходится выходить на проезжую часть.
Проблемы возникли на улице Суворова. Там ленточками огородили тротуар у дома №117, который является объектом культурного наследия федерального значения.
- Люди должны идти по проезжей части, - пожаловалась в соцсетях местная жительница. - Уберите парковку с этого места тогда, чтобы безопасно ходить. Взрослому опасно, а с детьми вдвойне.
В управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что содержать здание должен собственник. По решению суда он обязан это сделать до 2026 года.
- Ленты натянуты собственником здания, для безопасности пешеходов, в связи с обрушающейся отделкой фасада здания, - пояснили в управлении.