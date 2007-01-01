В Калуге для проблемной колокольни на Смоленской готовят противоаварийный проект

После этого будут усилены основание фундамента и несущие конструкции, сообщил 5 декабря начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Когда мы имеем дело с памятниками архитектуры, то лучше перебдеть, чем недобдеть, - прокомментировал чиновник.

По его словам, за состоянием храма на склоне следят уже больше года. Зафиксированы отклонения от нормы.

Подробнее о храме на улице Смоленской, который может рухнуть на жилые дома, мы рассказывали в этом репортаже.