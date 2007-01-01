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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге для проблемной колокольни на Смоленской готовят противоаварийный проект

После этого будут усилены основание фундамента и несущие конструкции, сообщил 5 декабря начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Дмитрий Ивьев
14:16 сегодня
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- Когда мы имеем дело с памятниками архитектуры, то лучше перебдеть, чем недобдеть, - прокомментировал чиновник.

По его словам, за состоянием храма на склоне следят уже больше года. Зафиксированы отклонения от нормы.

Подробнее о храме на улице Смоленской, который может рухнуть на жилые дома, мы рассказывали в этом репортаже.

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