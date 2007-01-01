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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество 6 декабря

Из-за ремонтных работ света не будет в пятницу с 9:00 до 17:00, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
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  • ул. Дзержинского, 68-84,
  • ул. Кирова, 70, 74.

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