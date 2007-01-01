В Малоярославце модернизировали три котельные

Проект модернизации всего теплоснабжающего комплекса города на реализуется на условиях концессии, заключенной сроком на 27 лет, сообщил 4 декабря министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- С использованием механизма «Инфраструктурное меню» выполнена модернизация трех котельных по ул. Почтовой, ул. Заводской и ул. Коммунистической, а также заменено более 1 км тепловых сетей, - прокомментировал Шпиренко.

По его словам, качество коммунальных услуг улучшится для 40 тысяч жителей Малоярославца.