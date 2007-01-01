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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце модернизировали три котельные

Дмитрий Ивьев
12:33 сегодня
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Проект модернизации всего теплоснабжающего комплекса города на реализуется на условиях концессии, заключенной сроком на 27 лет, сообщил 4 декабря министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- С использованием механизма «Инфраструктурное меню» выполнена модернизация трех котельных по ул. Почтовой, ул. Заводской и ул. Коммунистической, а также заменено более 1 км тепловых сетей, - прокомментировал Шпиренко.

По его словам, качество коммунальных услуг улучшится для 40 тысяч жителей Малоярославца.

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