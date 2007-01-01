В Спас-Деменском районе продолжают восстанавливать электросети после циклона

Сейчас ведется восстановление энергоснабжения отдельных домов, рассказал 4 декабря глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов.

- Особые слова благодарности выражаю всем энергетикам, работавшим в круглосуточном режиме. – прокомментировал он. - Спасибо жителям Спас-Деменского района за понимание и терпение. В сложной ситуации единство людей и готовность прийти на помощь друг другу - яркий пример человеческой солидарности в трудные времена.