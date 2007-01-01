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В Калуге подешевели квартиры в новостройках

Дмитрий Ивьев

В ноябре за квадратный метр просили в среднем 107 тысяч рублей, что на 0,6% меньше, чем было месяцем ранее.

Дмитрий Ивьев 632 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники