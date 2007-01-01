В Калуге подешевели квартиры в новостройках
В ноябре за квадратный метр просили в среднем 107 тысяч рублей, что на 0,6% меньше, чем было месяцем ранее.
Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,7 миллиона рублей, а средняя площадь - 55,6 квадратного метра, рассказали 4 декабря в «Яндекс.Недвижимости».
В крупных российских городах цены выше – в среднем 172 тысячи за метр. В ноябре цены в миллионниках выросли.
Самые дорогие квартиры в новостройках в Москве (370 тысяч за метр), Санкт-Петербурге (246 тысяч), Казани (223 тысячи), Нижнем Новгороде (183 тысячи) и Челябинске (165 тысяч).