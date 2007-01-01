В Калуге снесли аварийный дом

Во вторник, 3 декабря, работы начались на улице Монастырской.

Под снос пошел дом №7, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

Он пояснил, что всего в городе 108 домов признаны аварийными. Все, которые не включены в реестр объектов культурного наследия, будут снесены.

Работы проводят за счет городского бюджета, поэтому нет возможности сделать все одновременно.

- В Калуге не место заброшкам, которые представляют опасность для окрестных жителей, и особенно для детей! – заявил городской голова.