В Калуге снесли аварийный дом
Во вторник, 3 декабря, работы начались на улице Монастырской.
Под снос пошел дом №7, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.
Он пояснил, что всего в городе 108 домов признаны аварийными. Все, которые не включены в реестр объектов культурного наследия, будут снесены.
Работы проводят за счет городского бюджета, поэтому нет возможности сделать все одновременно.
- В Калуге не место заброшкам, которые представляют опасность для окрестных жителей, и особенно для детей! – заявил городской голова.