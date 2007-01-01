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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге снесли опасный жилой дом

Работы проведены на Знаменской, 11, сообщили 2 декабря в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Ранее там обрушилась часть стен, не было окон и дверей.

Территория не была огорожена.

Суд обязал городскую управу провести работы по сносу дома.

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