В Калуге проблемы с водой и электричеством возникли на Правом берегу

Местные жители опубликовали жалобы в официальном сообществе Правобережья в ВК.

В воскресенье, 1 декабря, не было воды на улице 65 лет Победы, 33.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объяснили это аварией.

- Бригада Водоканала уже локализовала утечку из колодца, работы продолжаются. Без холодной воды - ул. 65 лет Победы, д. 33. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее, - рассказывали в Минстрое 1 декабря.

А утром в понедельник не было света в нескольких домах на улице Фомушина.

- Сегодня утром на питающем энергообъекте произошло технологическое нарушение, - прокомментировали в «Россети Центр и Приволжье». - Бригада энергетиков незамедлительно приступила к восстановительным работам. Около 9:00 часов потребители были перезапитаны по резервной линии электроснабжения.