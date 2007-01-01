В Калужской области до конца декабря закончат строительство детского сада

В военном городке Митяево Боровского района появится долгожданный детсад.

К субботе, 30 ноября, в здании запущено теплоснабжение, завершается внутренняя отделка помещений. Рабочие установили игровые элементы.

- К концу декабря основные строительные работы должны быть завершены, - заявил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Дальше последует этап оснащения мебелью, оборудованием и получение лицензии.

Рядом с будущим детским садом установлены две детские площадки.