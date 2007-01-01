Жуткая антисанитария и долги: в Калуги нашли нехорошую квартиру на улице Кирова

О проблеме в одном из подъездов дома №25 рассказали 28 ноября в городской Думе областного центра.

С жильцами дома встретился депутат Александр Иванов.

- Жильцы поведали о вопиющей ситуации, сложившейся в одной из квартир, - рассказал он. - В ней жуткая антисанитария, входная дверь всегда открыта из-за неисправности замка, а собственники, имеющие огромную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, проживают в другом месте.

Управляющая компания будет требовать от собственника привести все в порядок. А жители дома собираются в суд.

Люди хотят, чтобы квартиру изъяли и продали для погашения долга за услуги ЖКХ.