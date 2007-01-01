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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жуткая антисанитария и долги: в Калуги нашли нехорошую квартиру на улице Кирова

О проблеме в одном из подъездов дома №25 рассказали 28 ноября в городской Думе областного центра.
Дмитрий Ивьев
12:49 сегодня
0 622
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С жильцами дома встретился депутат Александр Иванов.

- Жильцы поведали о вопиющей ситуации, сложившейся в одной из квартир, - рассказал он. - В ней жуткая антисанитария, входная дверь всегда открыта из-за неисправности замка, а собственники, имеющие огромную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, проживают в другом месте.

Управляющая компания будет требовать от собственника привести все в порядок. А жители дома собираются в суд.

Люди хотят, чтобы квартиру изъяли и продали для погашения долга за услуги ЖКХ.

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Лента комментариев
mrTJohn

А что это за пилот весь кадр испортил?

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antiT-14

Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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