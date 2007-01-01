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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%

Такие предельные значения в среду, 27 ноября, согласовали депутаты городской Думы. Они рассматривали проект постановления губернатора.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
1 1784
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Платить больше придется с 1 июля 2025 года.

Ранее правительство РФ утвердило для нашего региона предельный индекс в 12%, однако его превысят из-за инвестиционных программ «Калугаоблводоканала» и «Калугатеплосети».

Как и в этом году, предусмотрено большое количество работ по замене сетей и модернизация котельных.

Напомним, в июле 2024 года тарифы в Калуге повысили на 18,5%.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Viper

Вот теперь свой будет! Отсуженный.🤣🤣🤣

...
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Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
17:26 сегодня
3 1254
Viper

Вот теперь свой будет! Отсуженый.🤣🤣🤣

...
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Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
17:25 сегодня
3 1254
mrTJohn

Дополнительный заработок оказался крупным, но отрицательным.

...
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Женщина из Калуги отдала мошенникам миллион рублей
17:21 сегодня
1 708
mrTJohn

Если жизнь с каждым днем стоновится всё недоступнее, то невольно напрашивается мысль, что наши слуги не справляются со своими обязанностями. Да, похоже, и не хотят особо то. Руководствуются принципом: "Ну да, мы охренели, и чо?"

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
17:18 сегодня
1 1750
bmnw

А как же себестоимость? Мы все уже уяснили, что себестоимость перевозки 1 человека в этой эффективнейшей системе в 2-3 раза больше, чем на личных автомобилях, может всё-таки стоит поднять рублей до 200?

...
Авто и транспорт
В Калуге не планируют повышать тарифы на общественный транспорт в следующем году
16:44 сегодня
2 1888
ajax

Нет в Калуге з-да "Кристалл"!!! Только - в Обнинске, и то - пародия. Используют чужие товарные знаки и бренды...

...
Экономика и бизнес
Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
16:43 сегодня
3 1254
Василёк

очень увлекательная история. хочется подробностей, о том как удалось спустить в канализацию пластиковые бутылки. надеюсь не 5-литровые ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге назвали причину потопа на улице Спартака
16:23 сегодня
3 1140
Потрачено

А покаянное видео с начальником генштаба будет, с обещанием больше не допускать оккупации захват нашей территории?

...
Происшествия
Снимавшие налет БПЛА на Калугу покаялись на камеру
16:14 сегодня
5 7780
ILR

Ну а нам какое дело до их пропаганды? У нас своя пропаганда - у них своя и как влияют какие-то ролики?. Вы смотрите их пропаганду или только нашу?. Я вот не смотрю не их, не нашу - а стараюсь анализировать что есть, а чего нет, для этого достаточно материала. А все эти запреты - только для того, что-бы не было сомнений, что "всё идёт по плану" и не более.

...
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В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
16:13 сегодня
11 12766
ILR

Во всём виноваты "людишки бестолковые", которые оплачивают сполна все хотелки того-же водоканала. А может водоканал не провёл нужных профилактических работ или подключили к трубе дополнительные дома и сэкономили?. Чуть что случается, так виноваты природа, неизвестные вандалы или как в данном случае, исключительно жители - удобно ведь и главное никому нет дела до всего этого.

...
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В Калуге назвали причину потопа на улице Спартака
16:04 сегодня
3 1140
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