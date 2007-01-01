Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%

Такие предельные значения в среду, 27 ноября, согласовали депутаты городской Думы. Они рассматривали проект постановления губернатора.

Платить больше придется с 1 июля 2025 года.

Ранее правительство РФ утвердило для нашего региона предельный индекс в 12%, однако его превысят из-за инвестиционных программ «Калугаоблводоканала» и «Калугатеплосети».

Как и в этом году, предусмотрено большое количество работ по замене сетей и модернизация котельных.

Напомним, в июле 2024 года тарифы в Калуге повысили на 18,5%.