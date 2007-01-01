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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге назвали причину потопа на улице Спартака

В среду, 27 ноября. ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:59 сегодня
0 640
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- Специалисты Водоканала устранили засор на сетях канализации. В канализации обнаружены пластиковые бутылки, влажные салфетки и другие предметы, которые нельзя утилизировать подобным образом, - говорится в официальном сообщении Минстроя. - Специалисты не всегда могут контролировать то, что сливают жители в водопровод, потому что это происходит в больших масштабах и в разное время.

Напомним, улицу Спартака заливало канализационными отходами 21 ноября.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

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M

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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