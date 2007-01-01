В Калуге назвали причину потопа на улице Спартака

В среду, 27 ноября. ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

- Специалисты Водоканала устранили засор на сетях канализации. В канализации обнаружены пластиковые бутылки, влажные салфетки и другие предметы, которые нельзя утилизировать подобным образом, - говорится в официальном сообщении Минстроя. - Специалисты не всегда могут контролировать то, что сливают жители в водопровод, потому что это происходит в больших масштабах и в разное время.

Напомним, улицу Спартака заливало канализационными отходами 21 ноября.