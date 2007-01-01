В пострадавшие от циклона деревни привезут генераторы
Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Людиновском районе.
В среду, 27 ноября, глава районной администрации Стефан Перевалов сообщил, что сегодня свет вернут во все крупные и средние населенные пункты.
Но пока еще электричества не будет в деревнях, где живет от 2 до 10 человек.
Сегодня туда привезут генераторы.
Перевалов попросил всех, у кого есть свободные генераторы, передать их администрации на время под его личную ответственность. Звонить можно по телефону +7 (910) 545-00-78 (Юрий Юрьевич).
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