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Недвижимость и ЖКХ

В пострадавшие от циклона деревни привезут генераторы

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Людиновском районе.
Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
0 296
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В среду, 27 ноября, глава районной администрации Стефан Перевалов сообщил, что сегодня свет вернут во все крупные и средние населенные пункты.

Но пока еще электричества не будет в деревнях, где живет от 2 до 10 человек.

Сегодня туда привезут генераторы.

Перевалов попросил всех, у кого есть свободные генераторы, передать их администрации на время под его личную ответственность. Звонить можно по телефону +7 (910) 545-00-78 (Юрий Юрьевич).

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