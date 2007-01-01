Калужская машинно-технологическая станция поможет коммунальщикам

На помощь службам в расчистке дорог зимой выйдет калужская МТС. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

После завершения полевых работ 15 ноября техника МТС переоборудуется для работы в зимних условиях.

Планируется участие в уборке улиц третьей категории в 26 микрорайонах Калуги, включая Грабцево, Маяковку и Турынино, а также очистка дорог в Ферзиковском и Перемышльском районах.