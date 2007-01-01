Глава Минстроя выехал в Кировский район, где продолжают восстанавливать ЛЭП
Александр Шпиренко побывал там во вторник, 26 ноября, по поручению губернатора.
- Основные нарушения электроснабжения уже ликвидировали, - заявил министр строительства и ЖКХ региона. - Сейчас энергетики разбираются с локальными отключениями.
По его словам, энергетики будут трудиться, пока свет не вернется в каждый дом.
В Кирове Шпиренко провел совещание с местными чиновниками.
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