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Недвижимость и ЖКХ

Глава Минстроя выехал в Кировский район, где продолжают восстанавливать ЛЭП

Александр Шпиренко побывал там во вторник, 26 ноября, по поручению губернатора.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 472
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- Основные нарушения электроснабжения уже ликвидировали, - заявил министр строительства и ЖКХ региона. - Сейчас энергетики разбираются с локальными отключениями.

По его словам, энергетики будут трудиться, пока свет не вернется в каждый дом.

В Кирове Шпиренко провел совещание с местными чиновниками.

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