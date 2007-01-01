Глава Минстроя выехал в Кировский район, где продолжают восстанавливать ЛЭП

Александр Шпиренко побывал там во вторник, 26 ноября, по поручению губернатора.

- Основные нарушения электроснабжения уже ликвидировали, - заявил министр строительства и ЖКХ региона. - Сейчас энергетики разбираются с локальными отключениями.

По его словам, энергетики будут трудиться, пока свет не вернется в каждый дом.

В Кирове Шпиренко провел совещание с местными чиновниками.